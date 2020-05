Alimatou Adam Abdoulaye, probable successeur de Charles Toko

Annoncé pour jeudi 28 mai 2020, le conseil municipal de la ville de Parakou n’a pu être installé. Et pour cause, la candidature inattendue de dame Alimatou Adam Abdoulaye, conseillère élue sur la liste du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dans le premier arrondissement de la cité des Kobourou.

Contre toute attente, elle a voté contre la liste des FCBE, majoritaire et qui portait la candidature de l’ex ministre du travail et de la fonction publique, Aboubacar Yaya.

Dans une interview accordée à Fraternité, dame Alimatou aurait déclaré que nul autre qu’elle ne sera maire à Parakou. Propos étayés par le maire sortant Charles Toko. « Ce n’est pas moi qui veut être maire, […] c’est dame Alimatou qui était pressentie pour être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance », a-t-il déclaré. « Pour nous, dame Alimatou a été élue maire de la ville de Parakou », a ajouté l’ancien chef de l’hôtel de ville.

Au terme du vote de ce jeudi, Aboubacar Yaya, unique candidat des FCBE n’a recueilli que 15 voix, sur les 33 que compte la commune. Le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé a alors suspendu la séance et reporté à une date ultérieure, l’installation du nouveau conseil municipal.

En se démarquant des FCBE, dame Alimatou Adam Abdoulaye met en péril les chances de la formation politique opposée au pouvoir Talon, de prendre le contrôle de l’équipe municipale. Les tractations politiques les jours à venir pourraient tourner en sa faveur, et elle pourrait être plébiscitée maire de Parakou comme l‘a confié Charle Toko.

Alimatou Adam Abdoulaye est commerçante de profession. Elle est âgée de 65 ans.

