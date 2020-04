Alerte d’une Chloroquine falsifiée en Afrique

Le directeur général de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP), Yossounon Chabi, à travers une note en date de jeudi 16 avril 2020, a donné l’alerte sur une Chloroquine falsifiée qui circule dans la zone de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Cette Chloroquine selon la note, se présente sous 09 différentes combinaisons. Mais après analyse, il s’est révélé que les produits ne contiennent pas la bonne quantité de principe actif. De même, les médicaments n’ont pas été produits par le fabricant dont le nom figure sur les étiquettes des et les numéros de lot et dates de fabrication/péremption ne correspondent pas au registre de fabrication d’origine, a souligné le directeur général de l’ABRP.

Selon lui, le fabricant dont le nom est indiqué sur les étiquettes des produits n’existe pas.

Dr Yossounon Chabi souligne que « la Chloroquine et l’hydroxychloroquine peuvent avoir des effets secondaires graves, en particulier à forte dose, ou en combinaison avec d’autres médicaments ».

Le directeur général de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique demande aux Grossistes-Répartiteurs, et aux officines de pharmacie, une vigilance accrue au niveau des chaînes d’approvisionnement. Il les invite à notifier immédiatement à l’ABRP, les lots incriminés au cas où ils se retrouveraient dans leurs stocks.

Yossounon Chabi, echorte également les prescripteurs, à rappeler aux patients que les officines de pharmacie, dépôts pharmaceutiques et les pharmacies de cession de formation sanitaires dûment autorisés par le ministère de la santé, restent et demeurent les seules structures auxquelles ils doivent s’adresser pour honorer leurs ordonnances.

F. A. A.

18 avril 2020 par