Alain Capo-Chichi reçoit le prix mondial de l’alphabétisation 2023

Distinctions

Alain Capo-Chichi a reçu le prix mondial de l’alphabétisation 2023 lors d’une cérémonie organisée à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Entrepreneur technologique béninois basé en Côte d’Ivoire depuis quelques années et inventeur du smartphone ‘‘Open G’’, Alain Capo-Chichi a remporté le prix mondial de l’alphabétisation 2023.

Le prix « reconnaît chaque année des individus et des organisations pour leurs efforts exceptionnels en faveur de l’alphabétisation ».

« C’est un honneur incroyable de recevoir ce prix et la reconnaissance mondiale du travail d’alphabétisation alors que nous augmentons l’accès à l’éducation et à l’alphabétisation pour tous », s’est réjoui le lauréat 2023 du prix mondial de l’alphabétisation.

Le Béninois Alain Capo-Chichi est le concepteur de "Open G", un smartphone doté d’intelligence qui permet de communiquer en 60 langues africaines.

M. M.

4 avril 2023 par ,