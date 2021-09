AlMalik de l’ICESCO échange avec le Chargé d’affaires de l’ambassade du Togo

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO)Dr Salim M. AlMalik a échangé jeudi 09 septembre 2021 au siège de l’Organisation à Rabat, avec M. Messan Amakoé Klutse, Chargé d’affaires de l’ambassade du Togo auprès du Royaume du Maroc. Ils ont examiné les perspectives de coopération entre le Togo et l’ICESCO dans plusieurs domaines.

Après avoir félicité M. Klutse pour sa prise de fonction en tant que Chargé d’affaires de l’ambassade du Togo à Rabat, Dr AlMalik a passé en revue les principaux axes de la vision et de la stratégie d’action de l’Organisation, et les domaines auxquels elle attache un intérêt particulier. Il s’agit notamment de la prospective stratégique, l’intelligence artificielle, les sciences spatiales, l’éducation pour la paix, la consolidation des valeurs de coexistence et de dialogue, et l’inscription des sites historiques et éléments culturels sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique.

Il a également présenté les activités et programmes majeurs mis en œuvre par l’ICESCO au cours de la dernière période et pendant la pandémie de la Covid-19, surtout dans le continent africain en vue de contrer les répercussions négatives de cette crise, et ce, en coopération avec les institutions donatrices et en coordination avec les parties compétentes de chaque État.

Les deux responsables ont examiné les perspectives de coopération entre l’ICESCO et le Togo dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, soulignant leur disposition à établir une coopération fructueuse.

Le Chargé d’affaires a salué les rôles déployés par l’ICESCO dans ses domaines d’action. Il a affirmé qu’il fera tout son possible pour faire bénéficier le Togo des programmes et activités mis en œuvre par l’Organisation.

