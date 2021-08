Aké Natondé élevé au grade de Commandeur de l’Ordre

Le député Aké Natondé a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National du Bénin mercredi 25 août 2021.

Mariam Chabi Talata a élevé Aké Natondé à la dignité de Commandeur de l’Ordre National. « Les impacts laissés par lui à tous les postes, au parlement, son engagement, ses sacrifices pour la nation et ses concitoyens, ont convaincu le Président de la République, Grand Maître de l’Ordre National », a écrit la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin dans un message publié sur sa page facebook samedi 28 août 2021.

Aké Natondé est député depuis trois législatures. Il est le président de la Commission de l’Education et des Affaires sociales à l’Assemblée nationale. Il a été ancien ministre de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et ancien ministre des travaux publics et des transports. Il est la promoteur de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM).

A.A.A

