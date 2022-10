Ahmed N’daw, nouveau DG de Banque Atlantique Bénin

La Banque Atlantique Bénin a un nouveau Directeur général. Il a nom Ahmed N’daw. Sa nomination a été annoncée le 21 octobre 2022.

Ahmed N’daw succède à Alexis Oueke au poste de Directeur général de la Banque Atlantique Bénin, filiale du groupe BCP (Maroc). L’annonce a été faite lors d’une cérémonie officielle organisée à Cotonou en présence de SEM. Rachid Rguibi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Bénin ; du Directeur général d’ABI Habib Kone, et de plusieurs responsbles de Banque Atlantique.

Ahmed N’daw a occupé le poste de Directeur des Engagements à la holding du groupe Atlantic Business International (ABI) avant sa nomination. Il a été également Directeur des Risques à Banque Atlantique Mali et à Banque Atlantique Burkina Faso, Directeur général de Banque Atlantique Guinée-Bissau et Directeur général adjoint de Banque Atlantique Mali.

Le nouveau Directeur de Banque Atlantique Bénin a une solide expérience régionale de plus de 20 ans dans l’exploitation, le management et la gestion du risque de crédit.

Ahmed N’DAW est titulaire d’un Advanced Management Program de l’IESE Business School de Barcelone, d’un Certificat en Management des Organisations de Stanford University, d’un Diplôme d’études supérieures de l’Institut Technique de Banque (ITB/France) et d’une Maîtrise en Sciences de Gestion des Entreprises.

A.Ayosso

31 octobre 2022 par