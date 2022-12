L’exportation du soja autorisée à nouveau

Le gouvernement a décidé de différer à la prochaine campagne agricole l’application des mesures contenues dans le décret n°2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l’exportation du soja grain et fixant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction d’exportation des noix brutes de cajou et du soja en République du Bénin sont différées à la prochaine campagne. C’est à travers une décision prise, mercredi 7 décembre 2022, à l’issue d’un compte-rendu de la rencontre avec les acteurs de la filière et les ministres de l’Industrie et du commerce et de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche au gouvernement.

Les exportateurs sont dispensés de l’obtention de l’agrément et de l’autorisation d’exportation du soja au titre de la campagne de commercialisation en cours.

8 décembre 2022 par