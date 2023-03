Agenda de la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou au Bénin

La secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères effectue un déplacement à Cotonou.

Renforcement de la coopération entre le Bénin et la France. La secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou va séjourner à Cotonou du mercredi au vendredi 31 mars 2023. Son déplacement s’inscrit dans la lignée du discours du président de la République du 27 février 2023. Emmanuel Macron a affiché sa volonté d’approfondir le partenariat avec l’Afrique tourné vers la jeunesse, l’innovation et la culture. Au Bénin, des engagements ont été pris le 27 juillet 2022, lors de la visite du président Emmanuel Macron.

La secrétaire d’État assurera le suivi des engagements. Chrysoula Zacharopoulou va échanger avec les autorités béninoises sur les principaux projets en cours. Elle va visiter les placettes vaudou réhabilitées et les réaménagements des berges dans le cadre du projet Porto-Novi, ville verte de l’Agence Française de Développement.

A l’École du patrimoine africain de Porto-Novo, la secrétaire d’État va discuter avec les enseignants et les étudiants sur les thèmes de la coopération patrimoniale et de la formation professionnelle. Il est prévu au ministère de l’Economie et des Finances, la signature des conventions de financement du projet « Pro Far 2 », de formation professionnelle dans le domaine agricole.

