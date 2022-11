Agbenonci et Wadagni reçus en audience par Faure Gnassingbé

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances ont été reçus ce 24 novembre 2022, par Faure Essozimna Gnassingbé Président de la République du Togo.

Selon le site d’information de la présidence togolaise, la délégation béninoise a eu des entretiens avec le chef de l’Etat sur les mécanismes de renforcement de la coopération entre le Togo et le Bénin notamment dans les domaines diplomatique, sécuritaire et économique.

Les discussions ont également porté sur l’intégration sous-régionale, les questions de paix et de sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l’espace communautaire.

Le Président de la République, @FEGnassingbe a reçu, ce 24 novembre 2022, une délégation ministérielle béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, @AAgbenonciMAEC. ➡️ https://t.co/Gu4AsdwYLD pic.twitter.com/6jVNwhF5pL — Présidence Togolaise/Togolese Presidency (@PresidenceTg) November 24, 2022

24 novembre 2022 par