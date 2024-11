Afrimerge Limited décerne un prix au promoteur de 24 Heures au Bénin

Le promoteur du média en ligne 24 Heures au Bénin, Judicaël Sévérin ZOHOUN a reçu, samedi 9 novembre 2024, un prix de reconnaissance décerné par Afrimerge Limited. C’est à l’occasion de la 4e Exposition panafricaine des sciences et technologies au sein de la Cosmopolitan University d’Abuja (Nigeria), en présence des experts, scientifiques et passionnés de la technologie.

En reconnaissance à son soutien et ses contributions à la société Afrimerge Limited et en général à la technologie en Afrique, Judicaël Sévérin Zohoun, promoteur du média en ligne 24 Heures au Bénin a été distingué à Abuja. Afrimerge Limited dirigée par Edwin Ikechukwu, a tenu à exprimer sa gratitude envers Judicaël Zohoun pour son engagement à promouvoir les avancées technologiques et initiatives qui répondent aux besoins des Africains à travers son média en ligne 24 Heures au Bénin.

Judicaël ZOHOUN s’est dit honoré de recevoir cette distinction. Il a félicité l’équipe de Afrimerge pour leurs différentes initiatives visant à transformer le paysage technologique africain.

Société technologique panafricaine de premier plan, Afrimerge Limited est spécialisée dans la fabrication d’aéronefs télécommandés, de drones, d’hélicoptères, de robots, etc. Elle a organisé la 4e Exposition panafricaine des sciences et technologies sous le thème « Repenser et piloter les problèmes de développement de l’Afrique grâce à la technologie ». Il y a eu entre autres des panels de discussions, des expositions et du business networking.

À travers cet événement, Afrimerge Limitedrenouvelle son engagement à faire progresser l’innovation et la transformation numérique sur le continent africain et au-delà. Basée à Abuja (Nigeria), Afrimerge Limited est aussi présente au Bénin.

Akpédjé Ayosso

