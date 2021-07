African Parks apporte son appui aux écoles

Le développement communautaire est l’un des leviers de la stratégie d’African Parks dans la gestion des parcs nationaux et aires protégées en Afrique. L’ONG apporte son appui aux écoles des localités riveraines de la Pendjari à travers la mise à disposition d’ouvrages pédagogiques. En 2020, une trentaine d’écoles ont bénéficié de l’appui de l’ONG.

Les dons sont composés de manuels de français, de Mathématiques, de dictionnaires et autres ouvrages inscrits au programme pour toutes les classes, du CI au CM2, des équipements sportifs, des boîtes à pharmacie, des pelles et arrosoirs, et autres fournitures.

1er juillet 2021 par