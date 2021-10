Africa Cloud et Epitech organisent un Webinaire sur la transformation digitale

Le projet Africa Cloud de la GIZ et son partenaire Epitech Bénin organisent un Webinaire le lundi 11 octobre 2021 à 10h sur la thématique de la transformation digitale. Cette formation se déroulera sur la plateforme atingi que gère Africa Cloud. La participation au Webinaire est assujettie à une inscription préalable sur : https://forms.office.com/r/98wuT2BXSd.

La transformation digitale est un processus visant à intégrer les technologies digitales à l’ensemble des stratégies menées par une entreprise. À l’heure de la révolution digitale, les différentes technologies tiennent une place essentielle dans le monde des entreprises.

L’objectif d’une stratégie de transformation digitale est d’identifier, d’évaluer et de prioriser le potentiel des « capacités digitales », c’est-à-dire des technologies et de leur utilisation intelligente, dans le sens d’un (éventuellement nouveau) modèle commercial durable.

Pourquoi faire une transformation digitale ? Quelle est la différence entre digitalisation et transformation digitale ? Quelle définition se rapproche le plus de la transformation digitale ? Qu’est-ce que la transformation numérique pour une organisation ? Quels sont les avantages et les inconvénients de la digitalisation ? Voilà quelques questions auxquelles s’intéressera le Webinaire qui s’adresse aux jeunes entrepreneurs, consultants, chercheurs et au grand public.

6 octobre 2021 par