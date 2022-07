Accords signés entre Talon et Macron dans deux domaines

Le président français Emmanuel Macron et le chef de l’Etat béninois Patrice Talon ont fait le point de leurs échanges, mardi 27 juillet 2022, dans le cadre de la visite de travail du président français au Bénin.

« Les relations entre la France et le Bénin sont bonnes ». Elles sont « décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé ». C’est en ces termes que le président béninois a qualifié la coopération entre Cotonou et Paris lors d’une conférence de presse conjoint animée, mercredi 27 juillet 2022, au Palais de la Marina à Cotonou par le président français Emmanuel Macron et le président du Bénin.

Lors des échanges intervenus dans le cadre de la visite de travail du président Macron à Cotonou, la France s’est engagée à accompagner le Bénin de manière spécifique dans trois domaines particuliers. Il s’agit du secteur éducatif, de la lutte contre le terrorisme et du domaine culturel.

« Et nous venons de signer tout à l’heure un accord concernant deux de ces domaines-là. Il s’agit principalement de notre système éducatif. Le Bénin a décidé de mettre l’accent sur la formation technique et professionnelle et nous attendons de l’Union Européenne, de la France, un appui important. C’est déjà un peu acquis avec la Banque mondiale et l’AFD qui nous accompagnent déjà. Mais nous avons décidé d’aller beaucoup plus loin de sorte que sur 10 jeunes qui sortiraient du système éducatif quel que soit le niveau, 7 au minimum soient formés au métier. Cela demande un investissement important pour les écoles, les lycées, les centres de formation à tous les niveaux. Le dernier sommet Union Européenne-Afrique a vu l’UE inscrire dans son programme à venir ce projet du Bénin élargi à la sous-région mais implanté au Bénin pour un renforcement de la formation technique et professionnelle des jeunes béninois et de la sous-région. Notre souhait est que la France nous appuie auprès de l’Union Européenne pour que cela se concrétise assez vite et que nous puissions également bénéficier de votre appui direct notamment en termes de déploiement de formateurs institue ici au Bénin », a indiqué Patrice Talon.

« Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuie davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme parce qu’aujourd’hui, c’est l’un des principaux défis », a ajouté le président de la République du Bénin qui précise que le Bénin souhaite un effort supplémentaire de la France en ce qui concerne les appuis en matériels militaires.

« Quand il s’agit d’aider un pays ami à lutter contre le terrorisme, la demande est légitime », a indiqué le président français Emmanuel Macron.

« En ce qui concerne le troisième ou le deuxième domaine dans lequel nous venons de signer un accord, c’est le domaine culturel. Tout le monde sait que le domaine culturel et artistique est créateur d’emplois, de richesses, de développement. Et notre ambition est de faire de Cotonou, la scène culturelle artistique de la sous-région. Nous sommes en train d’investir actuellement près de deux milliards d’euro pour créer un environnement touristique, artisanal, artistique et cela conviendrait parfaitement à une nouvelle expression du rayonnement français dans la sous-région notamment au Bénin », a expliqué le chef de l’Etat Patrice Talon.

Marc MENSAH

