Abraham Zinzindohoué confirme le choix de Talon

Depuis quelques heures, plusieurs sources renseignent que c’est la 2ème vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata Zime qui sera la colistière du président Patrice Talon dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021. Dans un entretien accordé à Frissons radio, Abraham Zinzindohoué, membre du bureau politique du parti Union Progressiste (UP) a expliqué les raisons ayant conduit au choix de la députée UP.

Suivant les explications de l’ancien ministre de la justice, après trois tours de vote, il était difficile de départager les candidats en lice. Sacca Lafia et Robert Gbian ont recueilli à chaque tour, 17 voix chacun. Face à l’incapacité de les départager, les responsables ont alors rendu compte au chef de l’Etat. Très attaché à l’approche genre, Patrice Talon en usant de ses pouvoirs discrétionnaires, a porté son choix sur la 2ème vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Selon Abraham Zinzindohoué, le choix porté sur Mariam Chabi Talata Zimé est la preuve que « la couronne, c’est Dieu qui la donne. Personne ne l’attendait ». S’adressant à ceux qui estiment que les femmes au Bénin sont lésées et peu représentées dans les instances de décision, il fait savoir que c’est « la reconnaissance » aux amazones, aux mamans, aux épouses, et aux filles du Bénin. « C’est une leçon pour nous. Je crois que ce choix, le monde entier en parlera », a confié Abraham Zinzindohoué. Pour lui, le Bénin vient encore de démontrer qu’à tout instant, il est capable « d’étonner le monde ». A l’en croire, tous les Béninois, les femmes en l’occurrence, devraient se réjouir du choix porté sur Mariam Chabi Talata Zime.

La future vice-présidente du Bénin est inspectrice, professeure certifiée de philosophie. Elle fut directrice départementale de l’enseignement. Elle préside également une ONG pour légalité homme-femme.

F. A. A.

25 janvier 2021 par