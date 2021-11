Abdoulaye Diop expose les axes d’intervention de la Commission de l’Uemoa

Le président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine Abdoulaye Diop a présenté ce mardi 23 novembre 2021 depuis le siège à Ouagadougou, la nouvelle feuille de route de l’institution. Les Commissaires, représentants résidents de l’Organisation et journalistes des huit pays membres ont pris part à cette rencontre tenue par visioconférence.

Pour les quatre prochaines années, le Collège des Commissaires de l’UEMOA ayant pris fonction le 10 mai 2021 s’est fixé des priorités structurantes, des objectifs stratégiques et des résultats à atteindre. Dénommée « CAP 2025 (Cadre d’actions prioritaires 2021-2025) », la nouvelle feuille de route de la Commission de l’UEMOA est l’instrument de pilotage institutionnel et d’engagement sur des réalisations précises durant le mandat.

Face aux défis économiques, sanitaires et sécuritaires, la Commission de l’UEMOA se veut être à l’horizon 2025, une institution moderne et performante dans ses relations avec les Etats membres, les populations et tous les acteurs de la vie économique et sociale. Selon le président de la Commission, « cette vision s’inscrit dans la dynamique d’une nouvelle impulsion pour approfondir le marché commun de l’UEMOA, assurer la convergence et la stabilité macroéconomique durable, prendre en compte les nouveaux défis, notamment l’économie numérique, le développement du secteur privé et le changement climatique ». « Cette nouvelle impulsion s’étend également à la lutte contre la pauvreté, à l’emploi des jeunes, au renforcement du capital humain et aux autres questions sociales », a ajouté Abdoulaye Diop.

03 axes d’intervention et 23 actions phares

La Commission a trois objectifs pour transformer sa vision en réalité. Il s’agit d’accélérer la convergence économique et approfondir le marché commun ; consolider les actions sectorielles structurantes pour un espace économique viable ; renforcer la gouvernance et la performance organisationnelle. Ces objectifs stratégiques, souligne le président de la Commission de l’UEMOA, sont traduits en trois axes d’intervention, structurés autour de vingt-trois (23) actions phares.

Le premier axe intitulé « Approfondissement des bases de l’intégration économique » avec sept (07) actions phares vise à renforcer la convergence des économies et consolider le marché commun de sorte à inciter l’émergence réelle d’un secteur privé régional compétitif au profit des populations.

A travers son deuxième axe « Amélioration de l’efficacité des interventions sectorielles », la Commission compte accroître la consolidation des actions sectorielles structurantes pour un espace économique viable. Elle a retenu d’engager dix (10) actions phares. Quant au dernier axe lié à la consolidation de la gouvernance institutionnelle, (6) actions phares sont prévues par la Commission. Les vingt-trois actions phares de l’institution sont en cohérence avec les dispositions clés du Traité modifié de l’Union (relatives aux missions et actions de l’UEMOA) et prennent en compte les défis actuels auxquels font face la Commission et les Etats membres.

Le CAP 2025 comprend aussi un dispositif de suivi et d’évaluation coordonné par le Collège des Commissaires. « Le CAP 2025 devra conduire la Commission à passer à un ‘’management de ses priorités stratégiques orientées vers l’atteinte de résultats de long terme’’ liés à la convergence économique et à l’approfondissement du marché commun, à la consolidation des actions sectorielles structurantes pour un espace économique viable ainsi qu’à l’amélioration de gouvernance et de la performance organisationnelle », a conclu le président Abdoulaye Diop.

Akpédjé A.Ayosso

