Abdoulaye Bio Tchané loue les efforts du personnel

Des vœux de santé, de prospérité, de joie ; c’est qu’a souhaité le ministre Abdoulaye Bio Tchané à ses collaborateurs ce lundi 20 janvier 2020, lors de la cérémonie des couleurs au Ministère du Plan et du Développement.

« Que l’année 2020 soit pour chacun une année de robuste santé à tous égards, de prospérité, de joie dans vos familles et d’heureux accomplissements de vos perspectives », a souhaité le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement.

Pour Abdoulaye Bio Tchané, 2019 a été l’année de nombreuses réalisations. Il cite notamment : le rebasage des comptes nationaux, le repositionnement du Bénin par rapport à la traite des personnes, l’amélioration de la qualité des portefeuilles du Bénin auprès des Partenaires Techniques et Financiers.

A cela s’ajoutent la négociation au titre de l’année 2019, de plus de 20 accords de financement pour un montant global d’environ 841,4 milliards FCFA au 31 août 2019, dépassant le taux des prévisions de mobilisation et l’élaboration du programme spécial des ODD, « Ne laissez personne de côté », a-t-il conseillé tout en saluant les efforts du personnel.

« Chacun de vous, peu importe la position qu’il occupe dans ce Ministère, a grandement contribué à l’atteinte de ces résultats. J’ai eu souvent l’occasion de féliciter vos responsables. Aujourd’hui, c’est à votre tour de recevoir directement mes vives et sincères félicitations. J’apprécie sincèrement les efforts constants de chacun de vous depuis le chemin que nous parcourons ensemble depuis avril 2016 », a-t-il ajouté.

Le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a invité tout le personnel à l’unité dans l’action.

Akpédjé AYOSSO

21 janvier 2020 par