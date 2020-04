Abdoulaye Bio Tchané condamne Armand Gansè

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR) a réagi à travers un communiqué dans la nuit de mardi 21 mars 2020 suite aux propos régionalistes et ethnocentriques tenus par Armand Gansè, candidat de la liste BR, lors d’un rassemblement politique à Bohicon, et qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

Selon le communiqué du Secrétaire exécutif national, le Bloc Républicain tout en regrettant « ces propos attentatoires à l’unité et la cohésion nationales », a condamné avec fermeté les déclarations du DG de la SOGEMA qui n’honorent guère la démocratie béninoise. Pour lui, le parti BR qui prône « les valeurs d’unité, de tolérance, d’acceptation entre les différentes ethnies du pays, ne saurait tolérer aucun propos empreint de sectarisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, quel qu’en soit l’auteur ».

Par conséquent, « le parti se désolidarise entièrement de ces propos de Monsieur Armand Gansè », a-t-il souligné.

Pour le Secrétaire exécutif national, « aucune élection, quel que soit son enjeu, ne saurait justifier des propos régionalistes ou ethnocentriques ». « Le Bénin est un et indivisible et chaque citoyen, chaque politique, doit travailler au quotidien à ce qu’il en soit ainsi pour toujours », a-t-il ajouté.

Abdoulaye Bio Tchané, après avoir exprimé la solidarité républicaine du parti aux communautés stigmatisées par ces propos, a réaffirmé l’engagement du Bloc Républicain à « combattre ce genre d’excès quels que soient le cadre et l’auteur ».

Invitant les militants et responsables à divers niveaux du BR à la retenue, le leader du Bloc Républicain rappelle que « la compétition électorale doit se tenir dans un esprit pacifique empreint de courtoisie, de bon sens pour préserver l’unité nationale ».

F. A. A.

22 avril 2020 par