Abdoul Sacca Passot condamné à 10 ans de prison

L’ex-receveur de la Recette auxiliaire des impôts d’Akpro-Missérété Saïd Abdoul Sacca Passot a été condamné ce jeudi 25 juin 2020 par de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 10 ans de réclusion criminelle pour détournement de deniers publics.

Selon La Nation, à la barre Saïd Abdoul Sacca Passot, ex-receveur de la Recette auxiliaire des impôts d’Akpro-Missérété a reconnu les faits mais n’a pu dire à la Cour ce qu’il a fait avec les fonds détournés. « 10 330 123 FCFA ont été régulièrement encaissés par l’agent. Il a établi l’état et le procès-verbal de reversement des fonds mais il ne les a pas déposés au Trésor public pour boucler la procédure et obtenir la quittance de versement. Le pot aux roses sera découvert en mars 2017 », rapporte le quotidien de service public.

Saïd Adoul Sacca Passot avait été jugé et acquitté dans un dossier relatif à l’infraction de vol et de monnayage de chèques aux impôts.

Le ministère public représenté par Gilbert Ulrich Togbonon, procureur spécial près la CRIET a requis 10 ans de réclusion criminelle, une amende 10 millions FCFA d’amende et l’interdiction d’exercer tout emploi public pendant cinq ans après sa sortie de prison.

La défense assurée par Me Iréné Gassi a plaidé coupable et a imploré la clémence des membres de la cour dans son jugement afin que l’accusé puisse voir son enfant qui ne l’a jamais vu.

La Cour a rendu son verdict en condamnant l’accusé à 10 ans de réclusion criminelle et à une amende 10 millions FCFA. Il doit également rembourser au profit de l’Etat béninois la somme de 10 330 123 FCFA représentant le montant détourné.

26 juin 2020 par