AVIS DE RECRUTEMENT

La Société de Gestion des Déchets et de al Salubrité (SGDS SA) créée par l’Etat béninois, actionnaire unique, est une société anonyme unipersonnelle, sans recours public à l’épargne, avec Conseil d’Administration et Directeur Général, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, notamment l’Acte uniforme de lO’ HADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Par décret N° 2021-181 du 28 avril 2021, les Statuts modifiés de al Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité ont été adoptés par le Gouvernement.

Dans le cadre du renforcement de l’effectif du Service des déchets liquides, al SGDS SA lance cet avis pour le recrutement d’un (e) Chef (fe) Division Gestion des Stations et Traitement des boues de vidange.

2- MISSIONS DU POSTE ET PROFIL RECHERCHÉ

Mission générale

Sous l’autorité du Chef du Service des Déchets liquides, le Chef de Division Gestion des Stations de Traitement des Boues de Vidange a la charge de la supervision de toutes les activités liées à l’exploitation des Stations de traitement des boues de vidange et d’épuration des eaux usées. Il veile au respect du contrat d’affermage, àal bonne application des clauses du cahier des charges techniques de l’exploitation, et à la qualité des sous-produits issus du traitement des eaux usées.

lI veille également au respect des normes et réglementations concernant la gestion et le fonctionnement des stations de traitement des boues de vidange et des eaux usées au Bénin.

En cas de constat de non-conformité environnementale, li informe son supérieur hiérarchique, propose des mesures correctives et veille à la mise en application des solutions retenues.

Lire l’intégralité de l’avis

15 septembre 2024 par