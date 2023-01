AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de sa redynamisation, le Cabinet de recrutement MERCY SERVICE PLUS recrute un Directeur Sportif pour le compte de ASO BAOBAB (Session Handball) du Mono.

Missions :

Sous l’autorité de la Présidente, le Directeur Sportif sera chargé de :

– Recruter les sportifs et gérer les éventuels transferts ;

– Manager les salariés du club, aspects techniques et autres techniciens ;

– Coordonner le projet sportif entre les joueurs, les entraineurs, le personnel médical et les dirigeants ;

– Encadrer les équipes techniques en charge de la formation sportive (Programme Cercle Baobab) des futurs joueurs.

Profil recherché :

– Connaissance de l’environnement, des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire du Handball au Bénin ;

– Être un sportif ou ancien sportif de haut niveau ;

– Avoir une bonne capacité relationnelle ;

– Aimer les challenges ;

– Être rigoureux, actif et motivé ;

– Avoir un diplôme d’entraineur de Handball.

Pièces à fournir :

– Lettre de motivation ;

– Curriculum Vitae ;

– Preuves de qualifications et diplômes exigés

– Casier Judiciaire.

Si ce profil est le vôtre, postulez en déposant votre dossier de candidature au Cabinet MERCY SERVICE PLUS, situé à SCOA GBETO, Rue Boutique HPC, 2e Étage de l’immeuble sis à l’angle de la 5e Vons à gauche. Tel : 61 28 57 57

Date limite de dépôt des dossiers Vendredi 3 Février 2023

