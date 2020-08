AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre du développement de la plateforme industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), un partenariat entre la République Béninoise et Arise IIP. GDIZ recrute les profils suivants :

Un (e) Responsable Juridique et Fiscal

Assurer la conformité des activités de l’entreprise avec la législation en vigueur et

les normes internationales

Défendre les intérêts de l’entreprise sur les plans stratégique, commercial, fiscal, social...

Qualification et Expérience requises :

Être titulaire d’un Bac + 4/5 en Droit des Affaires avec au moins 7 ans d’expérience professionnelle et une bonne maîtrise de la langue anglaise

Un (e) Responsable des Ressources Humaines

Missions Principales :

Participer à la définition des plans d’actions RH et les décliner au sein de

l’entreprise

Coordonner la gestion administrative du personnel, superviser et contrôler le déroulement de la paie du personnel

Garantir le respect de toutes les formalités sociales et fiscales ainsi qu’assurer les liens avec l’administration locale du travail

Veiller à la bonne application de la règlementation du travail

Qualification et Expérience requises :

Être titulaire d’une License ou d’un Master en Gestion des Ressources Humaines avec au moins 7 ans d’expérience dans un rôle similaire et avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Un (e) Responsable Environnement & Social

Missions Principales :

Concevoir, animer et gérer l’application de la politique environnementale et

sociale de l’entreprise

Travailler en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, les consultants, la Direction d’Arise ainsi que les communautés pour une mise en œuvre harmonieuse et opportune du projet. Cette personne sera responsable de la planification, de la gestion et de la conclusion de tous les processus de réinstallation - Gérer les impacts environnementaux et la prévention des risques associés

Qualification et Expérience requises :

Être titulaire d’un diplôme universitaire en Sociologie/ Anthropologie/Géographie ou dans un domaine similaire avec au moins 10 ans d’expérience dans un rôle similaire et avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Un (e) Responsable QHSE

Missions Principales :

Fournir des conseils et une formation sur toutes les questions EHS à toutes les

parties prenantes de l’entreprise

Développer et mettre en œuvre les réglementations EHS sur le site pendant la construction et pendant la phase opérationnelle

Développer et mettre en œuvre la stratégie HSE

Réaliser des audits et des rapports d’enquête sur les incidents, établir des actions correctives et préventives pour éviter la réapparition et faire des améliorations continues

Qualification et Expérience requises :

Être titulaire d’un diplôme en santé et sécurité au travail, NEBOSH (IGC) avec au moins 10 ans d’expérience professionnelle en matière de développement, de gestion de la mise en œuvre HSE et de conformité aux normes Internationales HSE dans des projets d’infrastructure ou toute autre configuration industrielle. Avoir une connaissance des normes ISO 9001, ISO 14001 et OSHA 18001 et des systèmes de gestion HSE serait un avantage. Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Un (e) Responsable Communication

Missions Principales :

Elaborer la Stratégie de communication interne et externe

Produire des supports institutionnels de GDIZ (écrits, audiovisuels, web etc.)

Gérer les relations presse et préparer les synthèses médias

Organiser les évènements internes et externes

Appliquer les actions de communication groupe en les adaptant au contexte local

Qualification et Expérience requises :

Être titulaire d’un BAC +5 En communication d’entreprise avec au moins 8 ans d’expérience professionnelle idéalement dans une multinationale. Excellent niveau d’anglais et français avec une aisance rédactionnelle et une parfaite élocution. Bon esprit d’analyse, de synthèse et de créativité.

Un (e) Ingénieur Electrique

Missions Principales

Superviser l’installation, les essais, la mise en service des équipements

Préparer / vérifier les spécifications techniques, la nomenclature des équipements électriques

Assurer la liaison avec les fournisseurs d’alimentation et préparer les budgets

Recommander des modifications de conception pour éliminer les dysfonctionnements de la machine ou du système

Analyser les propositions de conception, les spécifications, les manuels et autres données des fournisseurs pour évaluer les exigences de faisabilité, de coût et de maintenance des conceptions ou des applications

Qualification et Expérience requises :

Diplôme en ingénierie électrique avec minimum 12 ans d’expérience dans les installations bâtiments commerciaux/parc informatique/hôtel/Sous-stations/ ascenseurs etc. et avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Les candidats intéressés peuvent transmettre leur curriculum vitae (CV) en version anglaise au plus tard le 26 août 2020 à l’adresse mail : hr.benin@arisenet.com

