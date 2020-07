AVIS DE RECRUTEMENT

Une industrie de la place recherche dans le cadre de son exploitation : Deux (02) Electrotechniciens

Description du poste : Electrotechnicien

Sous l’autorité du responsable de Service, il veille :

au bon état des équipements et automates industriels des lignes de production et des utilités ;

au bon état des installations industrielles ;

à la mise en œuvre du Plan de maintenance électrique et électronique avec efficacité ;

au suivi technique de la maintenance électrique préventive et curative des machines ;

au respect du manuel des procédures et des procédures internes.

Profil du candidat :



Etre titulaire d’une licence en Génie Electrique Industriel ;

Avoir une habilitation en Electricité industrielle ;

Avoir une bonne connaissance des procédés de la maintenance électrique et industrielle ;

Etre capable de diagnostiquer et d’intervenir sur les machines en cas de panne ;

Avoir une bonne connaissance de base en électronique et instrumentalisation ;

Savoir lire et interpréter les schémas électriques ;

Savoir réaliser le câblage d’une armoire électrique ;

Un minimum de deux (02) années d’expérience dans une industrie serait un atout ;

Avoir une grande disponibilité et une capacité à travailler sous pression ;

Etre âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2020.

Liste des pièces à fournir pour la constitution des dossiers

Une lettre manuscrite de motivation adressée au Directeur général de ladite structure ;

Un Curriculum vitae détaillé précisant les emplois occupés et les tâches accomplies ainsi que les copies des diplômes ;

La preuve des années d’expérience dans les différents domaines faisant objet du présent avis ;

Une photocopie légalisée de l’acte de naissance et de la pièce d’identité nationale ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

Les dossiers complets seront adressés à l’adresse suivante :

sosjob@yahoo.fr au plus tard le 10 juillet 2020. Contact : 00229 96 94 13 00

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour la suite du processus de recrutement.

​​​​​​ La Direction des Ressources Humaines

