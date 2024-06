APPEL A CANDIDATURES

Le Programme Cadre des interventions du FIDA en milieu Rural au Bénin (ProCaR) est conçu pour mettre en œuvre le programme pays du FIDA pour le Bénin. lI vise à lutter contre la pauvreté. lI est composé de quatre

– (04) projets dont el Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM), el Programme Régional d’Intégration des Marchés Agricoles (PRIMA), le Projet d’Appui à la Croissance Economique Rurale (PACER) "Volet Pistes rurales" et le Projet d’Appui au Développement du Maraîchage-

Extension (PADMAR-E).

Dans le cadre du renforcement en ressources humaines de l’Unité de Gestion du ProCaR, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), lance un avis de recrutement pour pourvoir au poste de Responsable Passation des Marchés Publics ci-dessous décrit :

RESPONSABLE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (RPM) du ProCaR (01 place)

– 1 Dépendance hiérarchique et principales attributions

Sous l’autorité du Coordonnateur National du ProCaR, le/la Responsable Passation des Marchés (RPM) du ProCaR a pour rôle l’organisation, la mise en œuvre, la supervision et le contrôle du processus de passation des marchés/contractualisation des Projets mis en œuvre au sein du Programme Cadre.

Ace titre, il/elle met en œuvre dans les règles de l’art, les mesures administratives et réglementaires dans le

but de maîtriser l’ensemble des opérations pour en assurer la traçabilité à tout moment. Il/elle assure en lien

avec les Chefs Projets, le Responsable Administratif et Financier (RAF) et le Responsable Suivi-évaluation (RSE)

du ProCaR, l’élaboration des Plans de Passation des marchés (PPM) des projets dont il/elle est garant(e) de la

qualité. Il/elle assure la coordination et l’assurance qualité des procédures et de tous les dossiers de passation des marchés au ProCaR, puis en rend compte au Coordonnateur.

Le/la RPM est le/la responsable hiérarchique du Chargé de Passation des Marchés (CPaM) du ProCaR à qui ce dernier rend compte.

Le/la Responsable Passation des marchés (RPM) exerce ses fonctions en référence aux principes d’efficacité. La mise en œuvre de ses attributions, responsabilités et tâches doit s’inscrire dans el cadre des dispositions :

• Des accords de financement et des documents de conception des différents projets actifs du Programme Cadre ;

• Du Manuel de Gestion et d’Administration Financières (novembre 2022) ;

• Du Manuel sur le décaissement des Prêts/Dons FIDA pour les Projets directement supervisés par le FIDA ;

• Du Manuel du FIDA relatif à l’information financière et à l’audit des projets financés par le FIDA (mai 2023) ;

• Du Manuel de procédure de Passation des Marchés Publics (juin 2023) ;

• Des Conditions Générales applicables au Financement du Développement Agricole (décembre 2018

