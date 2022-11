AJOUTER UN QUITUS SEXUEL.

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! C’est dans l’âpre bataille pour le positionnement sur les listes des prochaines Législatives qu’est donc opportunément sortie l’affaire de mon honorable Neveu Hippo de Sèmè, qui aurait fait un usage punissable de la canne à sucre entre ses jambes ; sur sa secrétaire allée le voir pour prendre l’argent de règlement des factures SBEE et SONEB de sa permanence...Elle était donc certainement allée chercher du liquide, mais pas celui que crût son honorable patron ...

Mais le plus révoltant dans l’affaire pour certaines de mes Nièces féministes, c’est que pour étouffer le scandale, c’est au mari pasteur de la secrétaire que 600 mille CFA auraient été versés, comme si c’était lui qui a subi les assauts de l’honorable Hippo.

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces qui suggérez désormais qu’en plus du quitus fiscal déjà pas toujours facile à avoir, chaque candidat pour l’hémicycle, désormais soit astreint à produire un quitus sexuel délivré par sa secrétaire !

Votre Oncle AGBAYA

