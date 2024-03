AFD et EPA signent un accord de programme de recherche

L’Agence française de développement a signé, mardi 19 mars 2024, un partenariat avec l’Ecole du patrimoine africain (Epa) à Porto-Novo. C’est dans le cadre d’un programme de recherche sur la restitution des biens culturels au Bénin.

En visite au Bénin, le directeur général de l’Agence française de développement, Rémy Rioux a signé, un partenariat avec l’Ecole du patrimoine africain (Epa) à Porto-Novo. Le document d’accord de partenariat porte sur la ‘’restitution des biens culturels du Bénin : entre politiques publiques et enjeux patrimoniaux". Il s’agit d’un programme de recherche d’une durée de 3 ans qui permettra de documenter les étapes de restitution des 26 œuvres du Bénin, pillées par la France. Il permettra de mettre en place « un cadre théorique et opérationnel d’analyse des processus sociaux et juridico-politiques qui structurent la restitution des biens culturels, leur patrimonialisation et leur place dans les nouveaux paradigmes de coopération au développement ».

L’Ecole du patrimoine africain va fournir « des résultats tangibles en lien avec les savoirs, les techniques de conservation, les représentations communautaires, la patrimonialisation qui sont susceptibles d’être diffusés pour une meilleure gestion du patrimoine en Afrique ». Le directeur de l’EPA Franck Ogou s’est réjoui de la signature de cet accord de coopération avec l’AFD. « Nous manquons de production scientifique qui retrace l’histoire et le processus qui ont amené à la restitution des œuvres. Ce programme ambitionne de soutenir les recherches scientifiques des jeunes béninois, mais aussi africains qui ambitionnent de faire des programmes de Master et de Doctorat », a-t-il a ajouté

