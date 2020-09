Vous avez toujours voulu profiter et faire profiter de la 4G+ à toute votre famille, à la maison, et à tous vos collaborateurs au bureau ?

Eh oui !! Votre vœu s’est réalisé aujourd’hui, grâce au tout nouveau Routeur 4G+ de MOOV.



Cette nouvelle solution Internet ; le routeur 4G+ avec wifi intégré et doté d’une batterie avec super autonomie, vous offre de nombreuses opportunités.



Vous vous demandez sans doute quels sont les avantages du Routeur 4G + de MOOV ?

Eh bien !! Vous allez être conquis !



Non seulement, Vous profitez d’un accès internet fluide à très haut débit sur tous vos appareils en tout temps et en tout lieu

mais vous bénéficiez aussi d’une large gamme de forfait Internet selon votre budget, vous permettant de surfer, de streamer et de télécharger pendant 1 mois sans interruption.



Il vous reste une seule chose à faire !

Expérimentez et profitez à la maison ou au bureau du meilleur de l’internet au Benin