880 poches de sang collectées en 1 mois

En un mois, 880 poches de sang ont été collectées par l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) grâce au véhicule mis en service par la Fondation Claudine Talon.

Le 22 avril 2022, la Fondation Claudine Talon a mis en service un véhicule tout équipé dédié à la collecte de sang. « Depuis lors, le véhicule a sillonné la ville de Cotonou et ses environs afin de récolter le sang de généreux donneurs. Au terme d’un mois d’activités, on enregistre : 15 sorties du véhicule et 880 poches de sang collectées ! », informe la Fondation Claudine Talon.

Le véhicule a été mis en service dans le cadre du nouveau projet de la Fondation Claudine Talon intitulé Appui à l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS). « Merci aux donneurs et au personnel de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) pour ce partenariat dont le démarrage est très encourageant. C’est ensemble que nous parviendrons à sauver encore plus de vies », a ajouté la Fondation Claudine Talon.

Pour savoir où et quand retrouver le camion de collecte de sang de la Fondation Claudine Talon, rendez-vous sur https://fondationclaudinetalon.org/index.php/appui-a-lants/.

