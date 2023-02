880.000 FCFA volés à une marchande Mobile Money

Un jeune aidé d’un autre a retiré frauduleusement, mercredi 08 février 2023, une somme de 880.000 FCFA auprès d’une tenancière de cabine Mobile Money sise au quartier Camp-Adagbè dans le 1er arrondissement de Parakou, département du Borgou. Les faits…

Un jeune à moto Dayang est passé dans une cabine Mobile Money pour un retrait de 10.000 le mardi 7 février dernier au quartier Camp-Adagbè dans le 1er arrondissement de Parakou.

La transaction du mardi s’est déroulée sans problème.

Le jeune est revenu le mercredi 8 février 2023 aux environs de 11 heures pour un dépôt de 5.000. Sous prétexte que le « numéro » du destinataire du dépôt de 5.000 « n’est pas joignable », le jeune a demandé à faire la « capture d’écran du message » d’envoi qui sera balancé plus tard au destinataire à titre de preuve.

La tenancière de la cabine Mobile Money remet le portable au jeune. « (…) En prenant la capture d’écran, il a déjà eu mon solde », regrette la marchande Mobile Money.

Quelques minutes après le départ de celui-ci, un autre jeune entre dans la cabine et demande à effectuer un retrait de 880.000 FCFA. « (…) J’ai lancé effectivement le retrait des 880.000, le paiement a été sur le numéro. J’ai attendu, il a approuvé et le message m’est revenu (…) exactement comme les messages des retraits (…) J’ai ouvert le message. J’ai vu mon solde s’est augmenté réellement des 880.000, donc je l’ai payé. Après que je l’ai payé, un autre est rentré. (…) Donc quand je lançais le retrait du client qui suit, c’est là j’ai vu que mon solde n’est pas ajusté et on est sorti au dehors mais il était déjà parti », a expliqué la marchande Mobile Money au micro de Fraternité Fm.

La tenancière appelle les autres marchands Mobile Money à la vigilance notamment en procédant à la vérification du solde réel après chaque transaction et à ne pas se linter à la lecture des messages.

