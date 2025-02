80 % de taux d’accès à l’eau potable en 2023 grâce à l’appui de la BAD

Les appuis de la Banque africaine de développement (BAD) dans plusieurs domaines dont l’eau et l’assainissement ont permis d’enregistrer de bons résultats.

Au Bénin, le taux d’accès à l’eau potable a atteint 80 % en milieu rural en 2023 grâce à la construction de 2 300 linéaires de conduites d’eau et à la connexion de 31 486 compteurs d’eau. C’est grâce à la mise en œuvre de projets d’eau financés par la Banque. Les interventions de la Banque ont également réduit considérablement le nombre de personnes exposées aux inondations. L’appui technique et financier de la Banque africaine de développement a permis en l’espace de 03 ans de doubler la production de riz au Bénin passant de 406 000 tonnes en 2020 à près de 712 000 tonnes en 2023, dépassant l’objectif de 700 000 tonnes initialement prévu. Le Groupe de la Banque africaine de développement est l’un des principaux partenaires techniques et financiers du Bénin. Il soutient le Bénin dans plusieurs autres domaines.

Selon Robert Masumbuko, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement au Bénin, la Banque et le gouvernement du Bénin mettent davantage l’accent sur l’innovation financière, tels que les instruments de garanties pour mobiliser les solutions financières innovantes et les mécanismes de financement basé sur les résultats. A 1er janvier 2025, le portefeuille actif du Groupe de la Banque pour le Bénin comprenait 16 opérations totalisant un montant de 1,2 milliard de dollars.

19 février 2025 par