8 morts dont 2 policiers et plusieurs blessés

L’affrontement qui a opposé ce samedi matin 29 janvier les forces de sécurité aux fidèles d’un secte extrémiste a fait état de huit morts dont deux policiers et d’un autre grièvement blessé.

Le bilan continue de s’alourdit après l’affrontement de ce samedi matin à Monkpa (Savalou). Le bilan fait état de six morts parmi les civils, deux décès parmi les policiers et un autre responsable de police grièvement blessé.

L’incident aurait été créé par les fidèles de l’église Azraël la lumière de Awian Kpodékon.

Les adeptes de culte qui prophétisaient la fin du monde auraient vandalisé des champs d’autrui. Ce qui a entraîné une vive réaction de la population. Les forces de sécurité dépêchées sur les lieux pour rétablir l’ordre sont devenues la cible des extrémistes violents.

Plusieurs morts et des blessés ont enregistrés sur le terrain. Un officier de police grièvement blessé est conduit à l’hôpital dans un état critique.

Plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Aux dernières nouvelles, l’Etat major général des forces armées a envoyé des renforts sur le théâtre des opérations.

29 janvier 2022 par