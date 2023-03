Sous le thème de « Institutionnalisation de la paix : consolidation de la communication pour instaurer la confiance », une ONG internationale de paix, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), tient sa 7e cérémonie commémorative de la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) du 14 au 19 mars dans 41 pays de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie.

Sur le fondement de la « Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) » en tant qu’outil pour la coopération globale afin de consolider la paix mondiale, 7 000 personnes de différents secteurs tels que la politique, la profession juridique, la religion, l’éducation, les médias, les femmes et la jeunesse se joindront à l’événement où les participants partageront des cas de prévention du conflit, de médiation et de résolution pour institutionnaliser la paix en tant que culture et norme universelles.

« Cette déclaration, constituée de 10 articles et 38 clauses, vise à restaurer l’esprit qui a servi du fondement de l’établissement des Nations Unies et à accomplir la paix durable par la promotion des valeurs universelles de la communauté mondiale. La DPCW contient le message de pas de guerre, paix entre les nations et les sociétés, relations amicales, prospérité, bonheur, c’est un message simple et tout le monde peut comprendre ce message », a dit le Prof. Dr Md Nazrul Islam, président du département de droit, Université de Dacca qui a rédigé la DPCW, lors de l’événement du 14 mars.

Dans sa présentation du rapport d’étape, Pravin Parekh, président de la Confédération du barreau indien, a présenté les principales activités visant à surmonter la déconnexion et la méfiance et les progrès accomplis pour réaliser l’introduction de la DPCW aux Nations Unies. « HWPL a consolidé la confiance et la communication avec les jeunes, les femmes et la société civile autour du monde en solidarité à travers les activités telles que le projet Légiférer la paix, bureau WARP, et l’éducation à la paix », a-t-il dit.

Soulignant la nécessité des dialogues entre les dirigeants religieux pour promouvoir la tolérance et la compréhension, Ven. Myeong An, vice-président de l’ordre Yeorae du bouddhisme coréen, a dit : « Actuellement, beaucoup de conflits, de persécutions et de conflits entre les religions se produisent dans le village planétaire. C’est à cause de l’intolérance et du manque de communication. Cependant, que faire si beaucoup de gens religieux viennent discuter avec les Écritures ? Ce ne sera qu’une question de temps avant qu’un monde de paix ne vienne. »

Lors de l’événement, des plans d’action pour défendre la paix en Ukraine ont été préparés. Les participants de plus de 100 pays écrivent des « lettres de paix » pour dénoncer l’invasion russe en Ukraine comme une violation du droit international et demande au Président russe Poutine une évacuation totale du territoire de l’Ukraine. « Les futures générations de Russie se souviendront de vous et de cette guerre comme d’un chapitre irrémédiable et honteux de leur histoire, vous enregistrant comme la personne même qui a mis des vies innocentes en danger », a affirmé la lettre. Ces lettres seront recueillies et envoyées à l’Ukraine, où un monument de paix sera érigé.

Lors de son discours, le président Man-hee Lee d’HWPL a souligné : « La paix ne peut être atteinte seul. Si tout le monde peut vivre ensemble comme un, il n’y aura ni guerres ni conflits. Comme le dit le dicton, aimez votre prochain comme vous-même, la guerre ne disparaîtra que lorsqu’il y aura de l’amour l’un pour l’autre. Le droit international actuel ne peut empêcher la guerre. La Russie, membre permanent des Nations Unies, a mené une guerre. La DPCW a été introduite pour renouveler le droit international inopérant afin d’éliminer la guerre. Il est maintenant temps de parvenir à la paix. Tout comme les gens apprennent quand ils doivent créer (quelque chose), la paix doit être enseignée à la maison et à l’école pour créer la paix. Si le cœur des gens change, un monde meilleur sera créé. Que tout le monde dans le village planétaire devienne des messagers de la paix. »

