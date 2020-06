76 % des fonds CIF et Compact engagés en trois ans

Le MCA-Bénin II a tenu le 18 juin 2020, la 19e session ordinaire de son Conseil d’administration sous la Présidence du Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE. Conformément à l’agenda de la session, il a été examiné, entre autres, la documentation relative aux demandes de décaissement des différentes ressources du Programme pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020. De même, le nouveau plan de passation des marchés et plusieurs modifications de contrats ont été abordés.

A partir du lundi 22 juin 2020, MCA-Bénin II abordera la quatrième année de l’entrée en vigueur du Compact. Malgré la situation de télétravail liée aux mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et garantir la santé et la sécurité du personnel, la Coordination Nationale a poursuivi ses activités.

A en croire le Coordonnateur National, Gabriel DEGBEGNI, le trimestre passé a été marqué par la poursuite de la mise en place des prérequis au démarrage des travaux sur sites dont spécifiquement la revue des garanties, celle des projets de contrats d’assurance et autres livrables, notamment les Plans de gestion opérationnels, à savoir les plans de gestion environnementale et sociale-construction, les plans d’intégration sociale et du genre, les plans de gestion santé et sécurité-construction, les plans d’engagement avec les parties prenantes-construction, etc.

Le suivi des activités des six (06) premiers projets cofinancés par la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau (OCEF) a également été lancé. De même, MCA-Bénin II a poursuivi d’une part la préparation et la signature des accords de cofinancement pour les 11 projets du deuxième appel à projets dont 3 ont été effectivement signés, et d’autre part la finalisation du modèle de convention de concession et le démarrage de l’instruction des dossiers avec l’ABERME et l’ARE pour les titres d’exploitation des mini-réseaux électriques. Par ailleurs, les travaux sur les Plans de Gestion Environnementale, Santé et Sécurité des projets de l’OCEF ont démarré avec l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE).

« Sur la base de ces résultats, on peut retenir que le taux d’engagement des Fonds CIF et Compact est de 76%, et celui de la contribution du Gouvernement de 93% au terme des trois années de mise en oeuvre du Compact. », a précisé Gabriel. DEGBEGNI

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, Président du Conseil d’administration de MCA-Bénin II, a avoué qu’ « En trois ans de mise en oeuvre du Compact, nous avons fait du chemin, et il convient de reconnaître les efforts des uns et des autres. Toutefois, tant que le Programme n’est pas clôturé, il reste encore beaucoup à faire pour réussir à impacter réellement les conditions de vie des populations béninoises ».

Il a par ailleurs rappelé que la disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable est l’objectif ultime de l’Accord de Don.

« Nous devons dans une dynamique constructive maintenir le cap et parvenir au but fixé dans les délais impartis. C’est à cette condition que nous pouvons démontrer notre capacité à bien exécuter les programmes et à consommer à bon escient les ressources mobilisées. », a-t-il insisté.

