75 kg de faux médicaments, 1 fusil et des engrais saisis

A Kpoba et Adjintilmey, des localités sises dans la commune de Djakotomey, département du Couffo, la police a arraisonné, vendredi 03 juin 2022, une importante quantité de médicaments contrefaits et des engrais détournés.

Plus de 75kg de faux médicaments ont été saisis dans la commune de Djakotomey, département du Couffo, vendredi 03 juin 2022.

La police a saisi également un (01) fusil de fabrication artisanale et une quantité importante d’intrants vivriers Npk et Urée, cinq (05) flacons de cinq litres d’herbicides lors d’une perquisition.

Plusieurs personnes ont été interpellées et placées en détention.

Les prévenus seront présentés au procureur dans les prochains jours.

