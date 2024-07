Le trafic au port de Cotonou a chuté à cause des relations tendues entre le Niger et le Bénin, selon les explications de Bart Van Eeno, directeur général du Port Autonome de Cotonou (PAC), et Kristop Van Den Branden, directeur commercial du PAC, dimanche 30 juin 2024 sur Bip radio. Le port n’est « pas vide », malgré l’impact de la crise.

A peu près « 95 à 100 navires par mois » accostent au Port de Cotonou, selon des chiffres de l’année 2022 révélés par Kristop Van Den Branden, directeur commercial du Port Autonome de Cotonou (PAC).

10 millions de tonnes de marchandises transitent par ce port qui dessert les pays de l’hinterland, selon les explications des responsables du PAC, dimanche 30 juin 2024 sur Bip radio.

« Sur les 10 millions de tonnes que le port autonome de Cotonou importe, il y avait à peu près 30% qui allaient vers les pays de l’hinterland », a ajouté le directeur commercial du PAC.

« De ces 30%, il y avait 90% qui était à destination du Niger ». Mais une baisse d’activités a été enregistrée depuis la fermeture des frontières nigériennes liée à la crise diplomatique avec le Bénin.

« En moyenne 70 à 80 navires par mois sont accueillis au port autonome de Cotonou », depuis la crise Niger-Bénin. Cela a entraîné une baisse de 15% du chiffre d’affaires du Port de Cotonou.

Le port continue d’accueillir des navires. 1000 navires environ accostent chaque année au Port de Cotonou, selon Bart Van Eeno, directeur général du Port Autonome de Cotonou (PAC).

