7 ans de prison ferme pour un cadre du trésor

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a condamné, mardi 07 décembre 2021, un cadre de la direction générale du Trésor à 7 ans de prison ferme pour « abus de fonction, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux » et à 375.000.000 FCFA d’amende, à 125.163.588 FCFA à titre de dommages-intérêts au profit de l’Etat béninois. Par ailleurs, la Cour a ordonné la confiscation d’un immeuble bâti dans la commune d’Abomey-Calavi appartenant à l’accusé. L’inculpé est le sieur Allogou Eustache, administrateur de profession. Il était en détention depuis plus de 3 ans pour des faits qu’il a commis alors qu’il était receveur des Finances du département du Zou. Il retourne en prison pour purger le reste de sa peine à la suite du verdict de la Criet.

M. M.

8 décembre 2021 par