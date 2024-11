7,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a présenté ce mardi 19 novembre 2024 à l’Assemblée nationale les grandes orientations du Budget de son département ministériel.

Pour l’année 2025, le budget prévisionnel du ministère s’élève à 7 610 409 447 FCFA. Ce montant est réparti en deux grandes catégories : 5 301 318 597 FCFA (soit 69,7 % du total) seront répartis au fonctionnement des 20 structures du ministère, tandis que 2 309 090 850 FCFA (30,3 %) seront consacrés au financement de deux projets prioritaires : le Projet d’Appui aux Études Prospectives et au Renforcement du Cadre de Planification (PEPRCP), et le Programme de Partenariat et de Cap.

Il est prévu la finalisation du processus de formulation de la vision nationale de développement 2060 et l’élaboration du Programme National de Développement (PND) 2026-2035, de l’opérationnalisation du Cadre décennal d’Actions pour l’accélération de la mise en œuvre des ODD, du renforcement de l’institutionnalisation de la fonction évaluative et le développement des normes et méthodes de référence, de la capacitation des acteurs au niveau local.

