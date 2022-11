67 millions F pour soutenir 18 usagers du marché de Ganhi

Certains usagers du marché de Ganhi à Cotonou ont bénéficié de l’accompagnement du gouvernement pour leur relogement. Une enveloppe de 67 millions a été décaissé pour soutenir une première vague de 18 boutiquiers en attendant la fin des travaux de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux. La cérémonie de remise de chèque a lieu vendredi 18 novembre 2022.

En attendant la fin des travaux de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux, le gouvernement se soucie des usagers non encore relogés. 18 boutiquiers du marché Ganhi ont été appuyés vendredi 18 novembre 2022 avec une enveloppe de 67 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu au siège de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT). Les usagers bénéficiaires sont ceux qui n’avaient pas été relogés lors de la première phase sur de nouveaux sites.

Au nom des bénéficiaires, Elisabeth AGBOSSAGA a exprimé ses remerciements au gouvernement. C’est la première fois que des usagers affectés par des travaux bénéficient de l’accompagnement d’un gouvernement, a-t-elle témoigné.

