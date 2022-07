66,46% d’admissibilité au BEPC session de juin 2022

Les résultats se présentent comme suit par département :

Atacora 67,53%

Borgou 74,46%

Alibori 53,61%

Donga 61,98%

Couffo 72,24%

Mono 69,66%

Collines 57%

Zou 67,47%

Oueme 63,08%

Plateau 50,48%

Atlantique 69,90%

Littoral 71,84%

Taux au plan national : 66,46%

CHRONOGRAMME DE POURSUITE DE L’ORGANISATION DU BEPC, SESSIONS DE JUIN 2022

Dimanche 10 juillet 2022 :

- 9h : Délibération nationale par visioconférence avec les 12 Directeurs Départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (DDESTFP) et leurs Chefs de Service des Examens et Concours (C/SEC) respectifs,

- 10h : Proclamation officielle face à la presse, en présence des Points Focaux des DDESTFP et du staff technique de la DEC,

Lundi 11 juillet 2022 à 10 heures : Proclamation de l’admissibilité dans les départements et affichage des listes,

Mardi 12 juillet 2022 à 7 heures : Épreuves orales et sportives uniquement avec les admissibles de la série scientifique MC (les admissibles de la série littéraire restent à la maison),

Mercredi 13 juillet 2022 à 7 heures : Épreuves orales et sportives avec le reste des admissibles MC de la journée du mardi 12 juillet 2022 et les candidats de la série littéraire ML,

NB : En attendant l’affichage des listes le lundi 11 juillet 2022, chaque candidat peut connaître son résultat *en consultant gratuitement la plateforme eresultats* ( www.eresultats.bj ) dans la journée du dimanche 10 juillet 2022.

PFCom MESTFP

10 juillet 2022 par