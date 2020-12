655 cas d’accouchements de mineures dans la Donga (rectificatif)

Le nombre de cas d’accouchements chez les mineures dans la Donga est de 655 et non 14359. Le chef service de la promotion du genre de la direction départementale des affaires sociales de la Donga a rectifié les chiffres suite à l’information publiée par l’ABP et relayé par les médias.

Selon les rectifications apportées par le chef de service de la promotion du genre, de famille et de l’enfant de la direction départementale des affaires sociales, Alassane Sabi Karim, la Donga a enregistré de janvier à juin 2020, 655 cas d’accouchements chez les mineures au lieu de 14359.

À Djougou, Bassila, Ouaké et Corpago le nombre de cas de grossesses chez les mineures est respectivement de 503, 104, 31 et 17.

14359 est plutôt le nombre total d’accouchements dans le département de la Donga. La commune de Djougou a enregistré 8788 cas, Bassila 3033, Corpago 1482 et Ouaké 1056.

A.A.A

8 décembre 2020 par