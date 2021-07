600 nouveaux agents pour la Police Républicaine

Le gouvernement béninois renforce l’effectif des forces de sécurité en recrutant 600 nouveaux agents de la Police Républicaine. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation jeudi 08 juillet 2021 à l’Ecole Nationale des Brigadiers et Agents de Police à Porto-Novo.

Les 600 nouveaux agents de la Police Républicaine ont reçu une formation militaire commune de base durant 03 mois et une formation pratique de 09 mois. Pendant la formation, les agents ont acquis les savoirs nécessaires pour assurer convenablement leur mission. Le Directeur Général de la Police Républicaine Soumaïla Yaya a invité les nouveaux agents à faire preuve de professionnalisme.

« La sécurité est le gage du développement et du fondement des libertés publiques. C’est pourquoi le Président de la République Monsieur Patrice Talon a fait d’elle la première des priorités », a déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou.

Les nouveaux agents ont lors de cette cérémonie fait des démonstrations professionnelles portant sur l’interpellation d’un individu suspect et de deux individus dangereux à bord de leur véhicule. Les récipiendaires ont promis servir la Nation et assurer sur toute l’étendue du territoire national : l’ordre public et la sécurité intérieure ; la protection des institutions et installations de l’Etat ; le respect des lois et règlements et la protection des personnes et des biens.

