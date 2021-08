6 présumés cybercriminels arrêtés à Bohicon

Six individus ont été interpellés, mercredi 18 août 2021, au quartier Aïwémé dans la commune de Bohicon, département du Zou.

La police a perquisitionné mercredi dernier une maison à Aïwémé, dans la commune de Bohicon. Plusieurs objets dont un ordinateur portatif, deux modem wifi, deux cartes bancaire, six téléphones portables et cinq motocyclettes ont été saisis. Les six individus occupant la maison ont été arrêtés.

Ils seront présentés au procureur pour des faits de cybercriminalité.

Des enquêtes complémentaires ont été ouvertes.

