6 officiers supérieurs nommés directeurs à la Police

Le Directeur Général de la Police républicaine (DGPR), Soumaïla Yaya, a procédé à la nomination d’officiers supérieurs à la tête de six (06) différentes directions de police à travers une note en date du 14 janvier 2022.

Le Commissaire divisionnaire de police AHOUEYA S.V. Rodrigue est nommé en qualité de Directeur à la Direction des Ressources Humaines de la Police républicaine. Cinq autres officiers supérieurs ont été nommés Directeurs à la Direction des systèmes d’information et de communication (Contrôleur général de police ADJANOHOUN K. Félix Ismaïla) ; à la Direction des études, de la réglementation, du contentieux et de la coopération technique (Commissionnaire divisionnaire de police BOKO Firmin William Comlan) ; à la Direction de la formation et des sports (Contrôleur général de police LAOUROU Enock M. O.) ; à la Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire (Commissaire divisionnaire de police WANOU Léonard) ; à la Direction des services de santé et des affaires sociales (Contrôleur général de police SANTOS Ghislain Laurentio Bénito).

Selon la note portant nomination et signée du Général de la Police républicaine, les officiers supérieurs concernés doivent prendre service au plus tard mercredi 19 janvier 2022.

M. M.

