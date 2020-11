Les agents du commissariat du 11ème arrondissement et du Commissariat central de Cotonou ont procédé, mercredi 25 novembre 2020, à la destruction d’un ghetto au quartier Gbégamey Ahito. Six (06) individus sont interpellés. Du chanvre indien et des comprimés ont été retrouvés sur les lieux. Les individus arrêtés seront présentés au Procureur de la République.

M. M.

27 novembre 2020 par