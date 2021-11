6 individus arrêtés, 2 motos volées saisies à Agoué

Six membres d’un réseau de vol et de recel de motos basé à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique ont été interpellés, mercredi 3 novembre 2021, à Agoué (département du Mono) à la suite de vols enregistrés à Agoué.

Les vols de motos signalés dans les nuits du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre 2021 à Agoué dans le département du Mono n’ont pas laissés indifférents les agents de police de la localité.

Une enquête ouverte dans ce cadre a abouti à l’arrestation de six (06) individus, mercredi 03 novembre 2021, à Agoué.

La perquisition effectuée en leur domicile a permis de saisir deux motocyclettes.

Les six individus sont membres d’un réseau de vol et de recel de motos basé à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, a indiqué la police.

Une enquête pour retrouver les autres membres du réseau ainsi que les receleurs.

M. M.

5 novembre 2021 par