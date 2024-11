6,3 milliards FCFA au ministère du Commerce et de l’Industrie

Le budget alloué au ministère du Commerce et de l’Industrie pour l’exercice 2025 s’élève à 6.344.182.550 FCFA.

Les crédits alloués au ministère du commerce et de l’industrie pour la gestion 2025 sont répartis ainsi comme suit : 1.359.336.550 FCFA pour les dépenses de personnel, soit une augmentation de 45,25% par rapport à l’année précédente (4.367.793.000 FCFA) ; 1.651.906.000 FCFA pour les achats de biens et services ; 2.860.000.000 FCFA pour les transferts et 472.940.000 FCFA pour les investissements de l’État.

Le budget financera principalement trois grands programmes. Il s’agit du programme Pilotage et soutien aux services qui vise à renforcer la gestion interne du ministère en assurant une meilleure coordination, ainsi qu’une gestion plus efficace des ressources humaines, matérielles et financières. Il inclut également des initiatives pour moderniser le système d’information et la gestion des connaissances du ministère, ainsi que pour améliorer la planification, la programmation et le suivi-évaluation.

Le Programme Industrie se concentre sur la promotion des activités industrielles et le renforcement de la compétitivité des produits locaux, afin de soutenir le développement industriel du pays.

Le troisième programme Commerce a pour objectif de renforcer les capacités d’intégration du Bénin au commerce international et de promouvoir les activités commerciales. Parmi les actions à mettre en œuvre, on trouve la vérification de la conformité des produits importés ou fabriqués localement par la société COTECNA, l’adoption du projet de loi sur le Code de la consommation, la création de l’Autorité de mise en consommation, et la mise en place d’un système de traçabilité des produits. Il vise également à promouvoir les produits locaux à travers une stratégie nationale de valorisation, dont l’élaboration et la vulgarisation seront finalisées en 2025.

