54 journaux autorisés à couvrir la campagne

Des organes de presse écrite pourront désormais couvrir la campagne médiatique débutée le 1er mai pour le compte des élections communales et municipales 2020. Une décision qui intervient à la suite du plaidoyer des associations faîtières de la presse et de la rencontre tenue ce lundi 4 mai 2020 entre le président de la HAAC Prosper Moretti et la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) Zakiath Latoundji et son homologue du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA-Bénin) Evariste Hodonou.

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) associe une cinquantaine d’organes de presse écrite à la campagne médiatique des communales du 17 mai prochain. Ecartés au début de cette étape du processus électoral, les organes de presse écrite sélectionnés pourront participer à la campagne comme les radios, les télévisions, La Nation et l’Agence Bénin Presse (ABP), initialement retenus par la HAAC.

« Nous avons longuement travaillé et fait des propositions à la HAAC pour que toutes les composantes de la grande famille de la presse participent à la couverture médiatique des activités au cours de cette période électorale », a souligné la présidente de l’UPMB Zakiath Latoundji.

Une liste des 54 organes de presse a été retenue en tenant compte de deux critères : l’existence légale et la régularité de la parution.

La HAAC se chargera de rendre publique la liste des organes de presse écrite autorisés très prochainement.

5 mai 2020 par