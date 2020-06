53656 candidats planchent ce samedi

Les aspirants au métier d’enseignant vont une fois encore tenter leur chance ce samedi 13 juin 2020.

Pour cette 3ème vague destinée à résoudre le déficit d’enseignants dans le système éducatif béninois, 53.656 candidats vont composer dans 61 centres de composition répartis sur tout le territoire national.

Selon les statistiques, 1872 candidats sont inscrits pour le niveau maternel, 37248 au primaire et 14536 au niveau secondaire.

Au total, 61 centres de composition sont retenus dont 19 pour les candidats du niveau secondaire, et 42 pour les candidats du niveau maternel et primaire.

F. A. A.

13 juin 2020 par