51,19% d’admis au plan national

Les résultats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020 sont connus. Selon la délibération faite il y a quelques heures, le taux de réussite au plan national est de 51,19%. Taux légèrement en baisse par rapport à celui de l’année dernière qui était de 56,72,%.

Le département du Mono arrive en tête avec 64,12%, suivi du Couffo et du Littoral respectivement 2ème et 3ème avec 61,67% et 58,48%.

Le Plateau occupe la dernière place avec 40,07%.

Voici les taux de réussite par département

1er- Mono : 64,12%

2e- Couffo : 61,67%

3e- Littoral : 58,48%

4e- Zou : 56,08%

5e- Atlantique : 54,08%

6e- Collines : 53,05%

7e- Donga : 49,24%

8e- Atacora : 46,13%

9e- Borgou : 45,37%

10e- Oueme : 43,02%

11e- Alibori : 41,86%

12e- Plateau : 40,07%

2 août 2020 par ,