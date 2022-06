5 responsables d’une église dont le pasteur et un élu local en prison

À la suite de leur présentation au procureur, jeudi 09 juin 2022, le pasteur de l’église "Les apôtres du Christ" ainsi que quatre diacres de l’église et un élu local ont été déposés en prison à Djougou.

Le pasteur, quatre diacres de l’église "Les apôtres du Christ" sise dans l’arrondissement de Onklou, commune de Djougou et un élu local, interpellés à la suite du décès de deux femmes enceintes membres de l’église ont été présentés au procureur le jeudi 09 juin 2022.

Les six prévenus ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Natitingou pour non-assistance à personne à danger.

L’arrestation des prévenus fait suite au décès de deux femmes enceintes membres de l’église dont l’une serait la femme d’un élu local.

L’église "Les apôtres du Christ" interdit en effet à ses membres de se rendre à l’hôpital en cas de souci sanitaire. Un dogme de l’église à l’origine du décès de deux femmes. L’époux d’une des femmes mortes en couche disposait d’un véhicule pour conduire l’épouse enceinte au centre de santé mais il s’est abstenu de le faire.

La police a ouvert une enquête au décès de la deuxième femme enceinte. Ce qui a abouti à l’interpellation des 5 responsables et de l’élu local. Les prévenus ont été présentés une première fois au procureur le mardi 07 juin avant d’être auditionnés à nouveau, jeudi 09 juin 2022 et déposés à la prison de Natitingou.

Leur procès est prévu pour le 19 juin prochain.

M. M.

10 juin 2022 par ,