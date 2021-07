5 morts et des blessés dans un affrontement à Malanville

Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs samedi 24 juillet a fait cinq morts et plusieurs blessés à Malanville.

Selon les informations rapportées par " Le Parakois", l’affrontement a eu lieu à Issene, une localité située dans l’arrondissement de Guéné, commune de Malanville. Un troupeau de bœufs appartenant aux éleveurs aurait détruit le champ d’un agriculteur. Ce qui a conduit à l’affrontement entre les deux camps. Le bilan provisoire fait état de trois éleveurs et deux agriculteurs tués à coups de machette et de fusils. Plusieurs blessés ont été aussi enregistrés.

Les éléments de la police républicaine et les autorités communales et locales se sont rendus sur lieux pour calmer la situation.

AAA.

25 juillet 2021 par ,